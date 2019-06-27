وزير النقل يشارك في منتدى الأعمال العربي الألماني الثاني والعشرين ببرلين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:

ألقى وزير النقل، كلمة خلال مشاركته في منتدى الأعمال العربي الألماني بدورته الـ22، المقام في برلين، رحب خلالها بالحضور، معربا عن تقديره لغرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية على تنظيم هذا الحدث، مشيرا إلى أن قطاع النقل يعتبر أحد أهم القطاعات الخدمية الحيوية والتي ترتبط ارتباطًا وثيقًا ومباشرًا بكل القطاعات الأخرى بالدولة، وأن شبكات النقل تعتبر العصب الرئيسي الذي تقوم على أساسه برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعـية.

وأضاف وزير النقل، أن التجارب العالمية أثبتت أن صناعة اللوجستيات هي إحدى أهم عناصر التطور الاقتصادي في الوقت الحالي، وهي الممر الاستراتيجي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وبما تحويه من المقومات المادية والبشرية والتنظيمية والتكنولوجية يمكن من خلالها تحقيق عملية نقل آمن وسليم للبضائع والركاب في أقصر وقت ممكن وبأقل تكلفة وفي التوقيتات المحددة وأن نجاح صناعة اللوجستيات يتوقف على توافر بنية تحتية متكاملة وموارد بشرية مدربة فى مجالات النقل المختلفة وكذلك مناخ تشريعي واستثماري يساعد على جذب رءوس الأموال مؤكدا أنه انطلاقاً من ذلك، تولي مصر أهمية خاصة لتطوير نشاط اللوجستيات لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة والتي يتم على أساسها وضع خطة شاملة لتنمية وتطوير الأنشطة اللوجيستية فى مصر لخدمة التجارة العالمية .

وقال وزير النقل، إن رؤية وزارة النقل تتخطى من مجرد نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفاعلة في ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة لتحقيق التوازن بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لافتا الى أنه لتنفيذ هذه الرؤية تم اتباع سياسة مرنة وشاملة ومتطورة لتحقيق هذه الرؤية تشمل التوسع في وسائل النقل لربط مصر بمحيطها الإقليمي والدولي من خلال تطوير الموانئ البحرية وطرق الربط البري والسككي مع الدول الأفريقية والعربية المجاورة وتعميم التجربة المصرية أثناء تنفيذ المشروعات القومية الكبرى والتي ترتكز على استخدام الشركات الوطنية المحلية وتعتمد على مهندسين وفنيين وعمال مصريين واستخدام الخامات المحلية مع الاستعانة بالمكاتب الاستشارية المصرية والأجنبية.​