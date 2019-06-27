السيسي يجري مباحثات مع رئيس وزراء اليابان على هامش قمة العشرين

محمد اسماعيل - القاهرة - أوساكا- أ ش أ:
أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مباحثات اليوم الخميس مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين التي تبدأ غدا الجمعة بمدينة أوساكا اليابانية.
وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية الآخذة في التنامي خلال الأعوام الأخيرة، بما يحقق المصالح المشتركة للدولتين والشعبين الصديقين، فضلاً عن مواصلة المشاورات والتنسيق السياسي المتبادل حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وكان الرئيس السيسي وصل إلى اليابان - في وقت سابق اليوم - للمشاركة في قمة مجموعة العشرين "G20"، والتي ستعقد يومي الجمعة والسبت بمدينة أوساكا.
وتأتي مشاركة الرئيس السيسي في قمة مجموعة العشرين تلبيةً لدعوة من رئيس الوزراء الياباني، الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للمجموعة، وذلك في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، إلى جانب العلاقات الوثيقة والمتنامية التي تربط بين مصر واليابان، وما تمثله مصر من ثقل على الصعيدين الإقليمي والدولي.
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