رئيس جيبوتي يستقبل علي عبدالعال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

استقبل إسماعيل عمر جيله، رئيس جمهورية جيبوتي، الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب والوفد البرلماني المرافق له في مقر الرئاسة، في إطار زيارته الرسمية لجمهورية جيبوتي الشقيقة.

في مستهل اللقاء أعرب الدكتور علي عبدالعال، عن اعتزازه بهذه الزيارة ناقلاً تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي لأخيه رئيس جمهورية جيبوتي.

وحسب بيان، اليوم الخميس، أشاد "عبدالعال" بالمستوى الراهن الذي تشهده العلاقات بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات خاصة الاقتصادي منها، مؤكدًا أن مصر تنظر لجيبوتي كشريك مهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والأمن الإقليمي في منطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي في ضوء وحدة التحديات التي تواجه البلدين.

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ومن جانبه، أعرب إسماعيل عمر جيله رئيس جمهورية جيبوتي عن تقديره لمشاركة الدكتور علي عبدالعال والوفد البرلماني رفيع المستوى المرافق له في تلك المناسبة الوطنية العظيمة، مشيدًا بالزخم الذى تشهده العلاقات بين البلدين، والذى يأتي اتصالاً بالجهود الصادقة التى تبذلها القيادة السياسية في كلا البلدين ، وطلب إسماعيل عمر جيله رئيس جمهورية جيبوتي نقل تحياته الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية .

كما شارك الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب والوفد المرافق له في احتفالات الذكرى الـ 42 لاستقلال جيبوتي، بحضور إسماعيل عمر جيله رئيس جمهورية جيبوتي.

وتأتي مشاركة الدكتور علي عبدالعال، على رأس وفد برلماني في تلك المناسبة الوطنية، استمرارًا لجهود الدولة المصرية بكل مؤسساتها لتعزيز أطر التعاون والعلاقات مع الأشقاء العرب والأفارقة وخاصة مع جمهورية جيبوتي الشقيقة على جميع المستويات.