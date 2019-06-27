شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الري: المياه العذبة في حوض النيل تكفي الاحتياجات المستقبلية لجميع الدول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهـد الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والري حفل ختام الدورة التدريبية التاسعة والثلاثون في مجال «هيدرولوجيا البيئة في المناطق الجافة وشبه الجافه» والتي عُقدت بمركز التدريب الإقليمي التابع لمعهد بحوث الهيدروليكي بالمركز القومى لبحوث المياه خلال الفترة من 19 مايو إلى 26 يونية 2019 حيث شارك فيها (20) عشرون مهندسا من دول حوض نهر النيل.

وشـارك في الحفل سفراء دول أثيوبيا وأوغندا والسودان وطالبت دولة اثيوبيا بزيادة عدد مبعوثيها في الدورات القادمة كما حضر اللقاء السيد رئيس المركز القومى لبحوث المياه وممثل الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية ورؤساء قطاعات وهيئات الوزارة

وشدد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري، في كلمته على أهمية الاستمرار في مشاريع التعاون المثمر بين دول حوض النيل حتى يمكن تنمية المصادر المائية وتوفيرها من أجل تنفيذ مشاريع التنمية المستدامة في كل دولة ولمجابهة الاحتياجات المتنامية عليها نتيجة الزيادة المطردة في عدد سكان دول الحوض.

وأضاف عبدالعاطى أن المياه العذبة الموجودة في حوض نهر النيل تكفي لجميع الاحتياجات المستقبلية لهذه الدول ولكنه يجب التعاون المشترك وعمل المشاريع اللازمة لاستقطابها. وان الوزارة لا تألوا جهدا في سبيل ذلك ولم تتوقف في التعاون مع دول الحوض. كما أن الوزارة تساهم في تلبية احتياجات هذه الدول سواء من ناحية تقديم الدعم الفني أو تنفيذ المشاريع المختلفة.

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ولفت الوزير في كلمته إلى أهمية التدريب في مجال علوم هندسة المياه والذى يهدف إلى بناء وتنمية قدرات الباحثين والمتخصصين في مجال المياه والمساهمة في بناء الثقة وزيادة التعاون وتبادل المعلومات والتكامل على المستوى الإقليمى بين مهندسى المياه بدول حوض نهر النيل حتى يمكن التغلب على المشاكل المتعلقة بالمياه .

وأوضح ان هذه الدورة تهدف إلى بناء وتنمية قدرات الباحثين والمتخصصين من أبناء دول حوض نهر النيل في مجال هيدرولوجيا المياه السطحية والجوفية والادارة المتكاملة للموارد المائية والحفاظ على نوعية وجودة المياه بالاضافة إلى التطبيقات المعملية والتدريب الحقلية.

وأضاف «عبدالعاطي»، ان عدد المشاركين في هذه الدورة بلغ (20) متدرباً من دول حوض نهر النيل حاصلين على المنح الدراسية المقدمة من وزارة المـوارد المائيـة والـرى والمبادرة المصرية للتنمية في دول حوض النيل بوزارة الخارجية منهم 3 من السودان و3 من جنوب السودان وواحد من أثيوبيا و5 من أوغندا و2 من تنزانيا و2 من كينيا و2 من الكونغو الديمقراطية بالإضافة إلى عدد (2) متدربين من مصر .

يذكر أن معهد بحوث الهيدروليكا- المركز القومى لبحوث المياه يقوم سنويا بتنظيم هذه الحلقة بالتعاون مع الشعبة القومية للبرنامج الدولى الهيدرولوجى – وزارة الموارد المائية والرى حيث يتم تقديم العديد من المواضيع المتعلقة بالمياه مثل هيدرولوجيا نهر النيل – هيدرولوجيا الوديان – الادارة المتكاملة للموارد المائية – أخلاقيات المياه- تصميم أعمال الحماية من السيول- حصاد المياه – طرق استكشاف وحفر آبار المياه الجوفية –التغيرات المناخية وتأثيرها على الموارد المائية- نظم المعلومات الجغرافية – الاستشعار عن بعد وغيرها من المواضيع التطبيقية.

ويقوم بالتدريس في هذه الدورة نخبة من الاساتذة والباحثين من معاهد المركز القومى لبحوث المياه مثل معهد بحوث الموارد المائية ومعهد بحوث المياه الجوفية ومعهد بحوث النيل ومعهد بحوث التغيرات المناخية بالاضافة إلى خبراء من وزارة الموارد المائية والرى.