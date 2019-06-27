شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهوري بتعيين محمد أمين مستشارًا للسيسي للشؤون المالية (نص كامل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا يحمل رقم 291 لسنة 2019، بتعيين محمد أمين إبراهيم عبدالنبي نصر، مستشارًا لرئيس الجمهورية للشؤون المالية، لمدة عام اعتبارًا من 14 يونيو الحالي.

نشر ذلك في عدد الجريدة الرسمية الصادر صباح الخميس.