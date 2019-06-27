شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الخميس.. الأخبار المتوقعة 27 يونيو 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مباحثات قمة مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية الآخذة في التنامي خلال الأعوام الأخيرة، بما يحقق المصالح المشتركة للدولتين والشعبين الصديقين؛ فضلاً عن مواصلة المشاورات والتنسيق السياسي المتبادل حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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انطلاق أعمال المجلس الوزاري العربي للمياه في دورته الحادية عشرة بالقاهرة؛ لبحث استراتيجية الأمن المائي العربي.

افتتاح الدورة 20 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بمدينة الثقافة بتونس بحضور عدد من ضيوف الشرف والمكرّمين من بين أشهر الفنّانين والإعلاميين والكتّاب في الساحة الإبداعية العربية.

يقوم رئيس وزراء هولندا مارك روته بزيارة إلى الصين، بدعوة من رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانج.