حدث ليلاً| الرئيس يصدر قانون العلاوة الدورية.. وخطأ جديد في طائرات بوينج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود علي:

شهد ليل أمس وحتى الساعات الاولى من صباح اليوم الخميس العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يلي:

الرئيس السيسي يصل اليابان للمشاركة في أعمال قمة مجموعة العشرين

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، إلى اليابان للمشاركة في قمة مجموعة العشرين G20، والتي ستعقد يومي الجمعة والسبت بمدينة أوساكا.

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سفير مصر باليابان: مشاركة السيسي بقمة الـ20 لتعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية

علَّق أيمن كامل، سفير مصر لدى اليابان، على زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى اليابان، والتي ستستغرق عدة أيام.

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تُصرف 1 يوليو.. السيسي يُصدر قانون "العلاوة الدورية"

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القانون رقم 76 لسنة 2019 بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

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للورقي والإلكتروني.. التعليم تحدد آليات التظلم من نتيجة أولى ثانوي

عممت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا على المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، بشأن التعامل مع شكاوى وتظلمات الطلاب من نتائج امتحانات الفرصة الأولى للصف الأول الثانوي بالعام الدراسي 2018/ 2019.

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رئيس الوزراء: وضعنا الاقتصادي الآن مستقر وآمن

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فور وصوله مطار القاهرة عائدًا من ألمانيا، إن "أهم شئ في زيارة ألمانيا هو متابعة ما تم الاتفاق عليه من الجانبين".

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مصطفى الفقي: المحاولات الأمريكية لحل القضية الفلسطينية بلهاء لا معنى لها

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي ومدير مكتبة الإسكندرية، إنه من الصعب قبول الجانب الفلسطيني والدول العربية بصفقة القرن.

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تشييع جنازة شهيد حادث العريش الإرهابي بمسقط رأسه في المنيا

شيًع أهالي مركز ملوي جنوب محافظة المنيا، جثمان ملازم أول مصطفى محمد عثمان، الذي استشهد في حادث إرهابي بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، إلى مثواه الأخير بمدافن العائلة داخل قرية البرشا.

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محافظ قنا يشيع جثامين شهداء الشرطة بمسقط رأسهم

قام محافظ قنا اللواء عبد الحميد الهجان يرافقه كل من اللواء زكي سلام واللواء عادل حبيب مساعدي مدير أمن قنا، وعدد من رجال الشرطة والقيادات التنفيذية والأمنية.

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عضو بـ"كبار العلماء": ختان الإناث غير جائز شرعًا

قال الدكتور محمود مهني عضو هيئة كبار العلماء، إن ختان الإناث لا يجوز شرعًا، لأنه يصيب البنات بالكثير من الأمرض الفتاكة.

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مجلس الوزراء اليمني يشيد باعتقال السعودية لأمير داعش

أشاد مجلس الوزراء اليمني، الأربعاء، بالعملية النوعية الناجحة التي نفذتها القوات الخاصة السعودية ونظيرتها اليمنية، وتم على إثرها إلقاء القبض على أمير تنظيم داعش في اليمن وعدد من أعضاء التنظيم المرافقين له.

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التحالف العربي يعلن إسقاط طائرة أطلقها الحوثيون نحو السعودية

قال المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، تركي المالكي، إن التحالف أسقط طائرة حوثية بدون طيار في الأجواء اليمنية.

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إدارة الطيران الأمريكية تكشف عن خطر محتمل آخر في طائرات "بوينج 737 ماكس"

أعلنت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية، الأربعاء، أنها اكتشفت خطرًا محتملاً في طائرات شركة بوينج من طراز "737 ماكس" في إطار عملية تقييم تعديلات برمجية طورتها الشركة مؤخرًا.

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