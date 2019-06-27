مصر | ترحيل زياد العليمي ومدير مكتب أحمد طنطاوي و9 متهمين بخلية الأمل لسجن طرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترحيل زياد العليمي ومدير مكتب أحمد طنطاوي و9 متهمين بخلية الأمل لسجن طرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت الجهات الأمنية، ترحيل المتهمين بتكوين جماعة مخالفة للقانون تحت مسمى "خلية الأمل " تستهدف مؤسسات الدولة في 30 يونيو، إلى سجن المزرعة بليمان طرة.

والمتهمون الذي تم ترحيلهم، هم زياد العليمي، حسام مؤنس، أسامة العقباوي، هشام فؤاد، أحمد تمام، مصطفى عبدالمعز، عمر الشنيطى، خالد أبو شادي، حسن بربرى، محمد عبدالمعز، وقاسم عبدالكافي.

كانت نيابة أمن الدولة، قد أمرت بحبس 11 متهمًا في القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى "خلية الأمل"، بعدما وجهت إليهم تهم ارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة - على نحو متعمد - عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة فى مؤسسات الدولة.