شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا يشيع جثامين شهداء الشرطة في حادث العريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شيع اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، جثامين شهداء الشرطة من أبناء المحافظة الذين استشهدوا، الثلاثاء، خلال هجوم إرهابي على إحدى التمركزات الأمنية في شمال سيناء.

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وشهداء المحاظة في الحادث الإرهابي هم: المجند عماد حمدي حسن ابن قرية العطيات بمركز دشنا، والمجند عبدالرحمن محمد سليم ابن قرية جزيرة الطوابية بمركز قنا، والمجند هشام محمود إبراهيم ابن قرية القلمينا بمركز الوقف.

وأدى المحافظ والقيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية صلاة الجنازة على أرواح الشهداء، كما قدم واجب العزاء لأسر الشهداء الأبطال الذين ضحوا بأنفسهم من أجل الوطن.

أكد المحافظ دعم الشعب المصري ومؤسسات الدولة المختلفة لكافة الجهود التي تقوم بها القوات المسلحة والشرطة من أجل القضاء على الإرهاب، مضيفا أن تلك الاعتداءات لن تعوق رجال الأجهزة الأمنية عن تأدية واجبهم الوطني بل تزيدهم عزيمة وإصرارا.