زيادة الربط بين سيناء والدلتا.. 20 معلومة عن محور 30 يونيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:

تفقد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التجهيزات الأخيرة لمشروع محور 30 يونيو "الطريق التبادلى للطريق الموازى لقناة السويس"، وذلك تمهيدًا لافتتاحه المقرر خلال أيام.

يرصد الخليج 365، في التقرير التالي، أبرز المعلومات عن محور 30 يونيو:

- يعتبر محور الحركة الرئيسى لتنمية إقليم قناة السويس.

- طريق حر مزدوج بطول 95 كم وعرض 80 مترًا.

- المحور تم إنشائه بتكلفة استثمارية 5.2 مليار جنيه.

- المحور يبدأ من جنوب بورسعيد ماراً بالطريق الدولى الساحلى بورسعيد - دمياط.

- يمتد محور 30 يونيو جنوباً حتى علامة الكم 94 طريق القاهرة / الإسماعيلية الصحراوى.

- يتكون من اتجاهين (القطاع الجنوبى بطول 48 كم، به 5 حارات مرورية - القطاع الشمالى بطول 47 كم، به 5 حارات مرورية).

- يضم المحور طريقى خدمة على جانبيه.

- يضم المحور، 17 كوبري (11 كوبرى رئيسى على المسار - 6 كباري فرعية عمودية على المسار).

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- يضم 16 نفقًا عرضيًا للسيارات والمشاة، ونفقين للمشاة فقط.

- يضم محطتين لتحصيل الرسوم، و6 محطات للخدمة و500 (بربخ صندوقى – عداية – مراوى) .

- تم تنفيذه عبر 21 شركة مقاولات (14 فى أعمال الطرق – 7 فى أعمال الكبارى) بحوالى 2000 معدة متنوعة، وحوالى 50 ألف عامل.

- تم تنفيذه تحت إشراف الجهاز المركزى للتعمير التابع لوزارة الإسكان ممثلا فى جهاز تعمير سيناء.

- سيتم استكمال المحور من طريق الإسماعيلية الصحراوى حتى تقاطع طريق جبل الجلالة مع طريق القطامية / العين السخنة، بطول حوالى 106 كم، بواسطة القوات المسلحة، ليشكل مع طريق جبل الجلالة والطريق الساحلى للبحر الأحمر، محوراً طولياً على مستوى الجمهورية.

- يسهم المحور فى زيادة الربط بين سيناء والدلتا من خلال ربط المحور مع أنفاق قناة السويس مما يساهم في إسراع معدلات التنمية.

- رفع مقومات المناطق المحيطة على جانبي الطريق ماديًا واقتصاديًا.

- بلغ إجمالى كميات الحفر والردم والإحلال والتكريك بالمحور 17.4 مليون م3.

- بلغ حجم أعمال تسليح طبقات التربة 9.3 مليون م2

بلغ إجمالى أعمال طبقات الأساس والدبش 3.4 مليون م3.

- بلغ إجمالي أعمال الأسفلت 9 ملايين م2، بالإضافة إلى 400 كم طولي من الحواجز الخرسانية، و34 ألف طن حديد تسليح وباكيات معدنية.