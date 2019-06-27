900 ألف وأقساط 4 سنوات.. تعرف على أسعار وطرق سداد 504 شقة إسكان متوسط بالشروق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد نصار:

طرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 504 وحدات سكنية بمشروع "سكن مصر"، للإسكان المتوسط، بمساحات تتراوح بين 106 و133 م2، بمدينة الشروق، وذلك بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني (on line)، من خلال بنك التعمير والإسكان.

وينشر الخليج 365 كل الشروط والأسعار وطرق السداد المتعلقة بالوحدات السكنية المطروحة بمشروع سكن مصر للإسكان المتوسط والتي يمكن الحصول على كراسة الشروط الخاصة بها من بنك التعمير والإسكان.

الأسعار

يبلغ متوسط أسعار المتر الواحد في الطرح لهذه الوحدات السكنية نحو 6710 جنيهات، وذلك بخلاف نسب التميز، ليبلغ 711 ألفًا و260 جنيهًا بالنسبة للوحدة التي تبلغ مساحتها 106 أمتار، في حين يصل إجمالي سعر الوحدة التي تبلغ مساحتها 133 مترًا إلى 892 ألفًا و430 جنيهًا.

أسلوب السداد

يسدد مبلغ جدية الحجز وقدره 70 ألف جنيه إلى جانب 500 جنيه مصروفات وتسدد على دفعة واحدة دون تجزأة عند التقدم للحجز بأحد وسائل الدفع التالية:.

- سويفت كود، بنك التعمير والإسكان فرع الشروق

- ach عن طريق كافة البنوك

- تحويل داخلي ببنك التعمير والإسكان في حالة وجود حساب للعميل في البنك

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نظام السداد

في حالة حجز الوحدة يستكمل سداد جدية الحجز غلى 20% من قيمة الوحدة المخصصة للفائز إضافة إلى (1% مصاريف إدارية - 0.5% لصالح مجلس الأمناء) وذلك خلال شهر من تاريخ انتهاء الحجز في الفترة من 2019/8/4 وحتى 2019/9/4، وبنفس أسلوب سداد مقدم الحجز (سويفت - ACH - تحويل داخلي).

- سداد باقي ثمن الوحدة وقدره 80%من إجمالي الثمن طبقًا للآتي:

- سداد 10% من قيمة الوحدة خلال 6 أشهر من تاريخ انتهاء الحجز الإلكتروني.

- يتم سداد 10% من ثمن الوحدة دفعة تعاقد واستلام تسدد في الموعد المحدد للاستلام وفقًا لإخطار العميل بذلك، مع تقديم شيكات آجلة بباقي ثمن الوحدة بعد سداد المقدم (20% + 10% بعد 6 أشهر + 10% دفعة تعاقد واستلام).

ولن يتم تسليم الوحدة إلا بعد سداد نسبة 40% من إجمالي قيمة الوحدة.

كيف تسدد باقي ثمن الوحدة؟

وفقًا لكراسة الشروط يتم سداد باقي قيمة الوحدة على أقساط ربع سنوية متساوية لمدية 4 سنوات بدون فوائد بعد 16 قسطًا يبدأ سداد القسط الأول بعد 3 أشهر من الموعد المحدد لإخطار العميل بالاستلام.

وفي حالة التأخير عن سداد أي دفعة أو قسط عن ميعاد الاستحقاق يتم احتساب غرامة تأخير تعادل فائدة البنك المركزي السارية وقت السداد بالإضافة إلى 2% + 0.5% مصاريف إدارية من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد مع تحميل المخصص له الوحدة كافة المصاريف القضائية والمصرفية الناتجة عن التأخير.​