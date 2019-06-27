شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة بني سويف الأولى محليًا والـ201 دوليًا في الرياضيات طبقًا لتصنيف شنغهاي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، حصول الجامعة على الترتيب الأول محليا و201 دوليا في الرياضيات طبقا لتصنيف شنغهاي، كما حصلت على الترتيب الثالث محليا في العلوم الصيدلانية والصيدلة والعلوم البيطرية، فضلًا عن حصولها على الترتيب الـ201- 300 دوليا في الرياضيات والعلوم البيطرية، و301- 400 دوليا في العلوم الصيدلانية والصيدلة.

قال «حسن» إن «الجامعة تحتفظ للعام الثاني على التوالي في هذا التصنيف في 3 تخصصات علمية رئيسية، وتعكس هذه النتيجة جودة البحث العلمي والأبحاث المنشورة، مؤكدا أن الجامعة تعد من الجامعات الشابة الواعدة المميزة علميا وبحثيا بعدد من الباحثين الشبان المتميزين، وعدد من الاستشهادات النسبية في مجالات عدة أهمها الرياضيات والعلوم البيطرية والعلوم الصيدلانية، وتمتلك شبكة علاقات دولية، ومعدل نشر ابحاث متميز في العلوم البيئية والمتقدمة».

يذكر أن معايير هذا التصنيف تعتمد على خريجي الجامعة الحاصلين على جائزة نوبل أو فيلدس، وأعضاء هيئة التدريس الحاصلين على جائزة نوبل أو فيلدس، والباحثون الأكثر استشهادا على مستوى العالم، والأبحاث المنشورة في مجلتي نايتشر وساينس، وإجمالي الأبحاث المنشورة والمفهرسة على كلاريفت، فضلا عن العدد النسبي لأعضاء هيئة التدريس.