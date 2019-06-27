شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر في بلجراد يشارك في ندوة عن العلاقات الاقتصادية مع صربيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رأس سفير مصر في بلجراد، عمرو الجويلى، المائدة المستديرة «الفرص القارية للتعاون التجاري والاستثماري بين إفريقيا ومنطقة البلقان: دراسة حالة عن صربيا» التي نظمتها السفارة المصرية بالنيابة عن مجموعة السفراء الأفارقة بمناسبة يوم الصداقة الصربية الأفريقية.

Advertisements

قال «الجويلى» إن الندوة هي الأولى من نوعها، حيث تم تطوير الاحتفال بيوم أفريقيا، الذي يتواكب مع يوم الصداقة مع صربيا، إلى سلسلة من الفعاليات تبدأ بالندوة التي تم تنظيمها بالتعاون مع كلية الاقتصاد بجامعة بلجراد، ثم تتوج بمنتدى عن التجارة والاستثمار 30 سبتمبر المقبل، بمشاركة موسعة من قطاع الأعمال من أفريقيا ودول البلقان بأكملها، وبالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة الصربية.

استعرض السفير أولويات رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي لهذا العام، وما تتضمنه من تحقيق تنمية مستدامة في القارة، فضلاً عن تعزيز الأمن والسلم والاستقرار.

وقدم عميد كلية الاقتصاد بجامعة بلجراد، برانيسلاف بوريتش، والدكتور سينيسا زاريتش، منسق الندوة، عرضا عن الوضع الحالي للتبادل التجارى بين أفريقيا ومنطقة البلقان، مبرزين أن هناك إمكانات كبيرة للتطوير، ومثنين على مبادرة سفارة مصر في بلجراد بعقد الندوة في يونيو الجارى، والمنتدى في سبتمبر، كأساس لبحث فرص زيادة التبادل التجارى والتدفقات الاستثمارية، بالاعتماد على الأولويات التي طرحتها رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.