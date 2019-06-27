محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عاطف:
يعلن وزير الآثار غدًا الجمعة، تفاصيل اكتشاف مجموعة من القطع الأثرية بالقرب من هرم اللاهون بمحافظة الفيوم.
وأشارت الوزارة في بيان أصدرته اليوم إلى أنه سيتم على هامش الإعلان عن الكشف الأثري، افتتاح هرم اللاهون الخاص بالملك سنوسرت الثاني للزيارة لأول مرة ، عقب الانتهاء من مشروع ترميمه وتحديد مسارات الزيارات ، وذلك في إطار تطوير المواقع الأثرية التابعة للوزارة.
وأضافت الوزارة أنه سيتم كذلك افتتاح جامع خواند أصلباى الأثري وإقامة شعائر صلاة الجمعة به بعد ترميمه، بالإضافة إلي تفقد قصر قارون.
كانت هذه تفاصيل خبر الجمعة.. وزير الآثار يفتتح هرم اللاهون بالفيوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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