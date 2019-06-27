​عضو بـ"كبار العلماء": ختان الإناث غير جائز شرعًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى:

قال الدكتور محمود مهني عضو هيئة كبار العلماء، إن ختان الإناث لا يجوز شرعًا، لأنه يصيب البنات بالكثير من الأمرض الفتاكة.

وأضاف مهني في تصريح لمصراوي، الأربعاء، أنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اختتن أحدا من بناته، وكذلك بنات الأنبياء، متابعا "لما ذهب النبي إلى المدينة قابلته امرأة تسمى أم عطية وقال له الناس إنها خافضة للإناث (أي خاتنة لهن)، فسكت عليه الصلاة وسلم، وقابلها النبي بعد فترة وقال لها: أما زلتي تفعلين ما كنتي تفعلينه؟، وهذا سؤال استنكاري، ودلالة على أن الختان لا حاجة إليه".

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وأضاف: "لم يُختتن من النساء إلا السيدة هاجر زوجة النبي إبراهيم عليه السلام"، مشيرا إلى أن الختام يؤدي إلى أمراض تؤثر على العلاقة بين الزوجين.

وأوضح "مهنى" أن الفتاة إذا ولدت ولديها تشوهات في الجهاز التناسلي، هنا يتدخل الطب ويجري عملية تستلزمها حالتها.

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