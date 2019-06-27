للورقي والإلكتروني.. التعليم تحدد آليات التظلم من نتيجة أولى ثانوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين محمد:

عممت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا على المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، بشأن التعامل مع شكاوى وتظلمات الطلاب من نتائج امتحانات الفرصة الأولى للصف الأول الثانوي بالعام الدراسي 2018/ 2019.

ووجهت الوزارة المديريات، باتباع الآلية المعتادة في بحث التظلمات من نتيجة الاختبارات الورقية ثم ترسلها إلى الوزارة.

وفيما يخص التظلمات من الامتحانات الإلكترونية، تجمع كل إدارة تعليمية الشكاوى وتعد كشوفًا مجمعة تتضمن بيانات الطالب، والكود، والمادة، والتاريخ، والموقف من تحرير محضر إثبات حالة في تاريخه من عدمه، وموافاة إدارات نظم المعلومات بالمديريات التعليمية بتلك الكشوف ومحاضر إثبات الحالة.

وطالبت الوزراة بإرسال بيانات التظلمات مجمعة عن طريق المديرية التعليمية إلى الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار بديوان الوزارة، لتحقيق العدالة للطلاب الذين تعرضوا لأي خلل تقني، والتحقق من ذلك من خلال الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

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وشدد الخطاب على مقدمي الشكاوى (أولياء الأمور/ الطلاب) بأن تقديم الشكوى لا يعد مبررا لعدم دخول امتحان الفرصة الثانية الإلزامية المقرر عقدها في يوليو 2019.

ونوهت بأن الانتهاء من الإجراءات السابقة يكون في موعد أقصاه اسبوع من تاريخ 26 يونيو ٢٠١٩، لافتة إلى أن النتيجه المعتمدة هي المنشوره على موقع الوزارة.

وتبدأ امتحانات الفرصة الثانية للصف الأول الثانوي في ١٤ يوليو المقبل، وتستمر حتى ٢٧ يوليو، ويؤدي الطلاب الامتحان في منهج الفصل الدراسي الثاني فقط.