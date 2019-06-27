رئيس الوزراء: وضعنا الاقتصادي الآن مستقر وآمن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طه عبيد:

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فور وصوله مطار القاهرة عائدًا من ألمانيا، إن "أهم شئ في زيارة ألمانيا هو متابعة ما تم الاتفاق عليه من الجانبين".

وأضاف مدبولي في تصريحات صحفية للوفد الاعلامي المرافق له: "نعمل منذ شهور على إجراءات تساعد على جذب الاستثمارات".

وتابع: "سيتم تشكيل لجنة تحت إشرافه لمتابعة ما تم توقيعه في هذه الزيارة من اتفاقيات، وسيكون دور هذه اللجنة هو متابعة التنفيذ من خلال خطه تنفيذية سيتم وضعها لهذه الشركات من حيث بدء هذه الشركات وإنهاء إجراءاتهم وتراخصيهم".

وزاد أن "أهم شيء أن تشعر هذه الشركات بمساندة الدولة لها وبمجرد وجود هذه الشركات في مصر وتشعر أن هناك قصة نجاح سيكون هذا سبب لجذب باقي الشركات لمصر".

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وقال مدبولي أن "الخطوة التي قام بها رئيس الجمهورية بالتوقيع مع شركة سيمنس الألمانية على محطات الكهرباء أصبح حديث دول العالم في مدي التزام مصر تجاه هذه الشركة".

وأشار إلى أن "العالم كله كان متخوفًا من الاستثمار في مصر خاصة بعد ثورة 25 يناير 2011 ولكن وضعنا الآن مستقر وآمن وهذا باعتراف كافة المؤسسات الاقتصادية الدولية، وكل دول العالم الآن تتحدث عن أن مصر هي الدولة الوحيدة تقريبا التي لديها برنامجًا اقتصاديًا واضحًا وهذه المؤشرات أعادت الثقة إلى الدول للاستثمار في مصر".

وصل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مساء الأربعاء، إلى مطار القاهرة، عائدا من برلين عقب مشاركته في المنتدى الاقتصادي العربي الألماني.

وتأتي أهمية مشاركة مصر في المنتدى هذا العام من كونها ضيف شرف الدورة الحالية، ومن ثم تُمثل المشاركة المصرية فرصة متميزة للترويج للفرص الاستثمارية التي تمتلكها مصر، لاسيما وأن المنتدى يشارك فيه نحو 600 من كبار رجال الأعمال من الجانبين العربي والألماني، ويعد محفلاً اقتصادياً واستثمارياً هاماً للتعاون وإقامة شراكات اقتصادية وتجارية.