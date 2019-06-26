برقم الجلوس.. ننشر نتيجة الفرقتين الثالثة والرابعة بـ"تجارة القاهرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

أعلنت كلية التجارة بجامعة القاهرة، نتيجة الفصل الدراسي الثاني للفرقتين الثالثة والرابعة عبر موقعها الإلكتروني.

ومن المقرر أن تعلن الكلية نتيجة الفرقتين الأولى والثانية غدًا وبعد غد.

وللحصول على النتيجة عن طريق رقم الجلوس عبر الرابط التالي.. اضغط هنا

وفي وقت سابق، أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة لن تحجب نتائج الطلاب المتعثرين في سداد مصروفاتهم الدراسية.

وكشف الخشت لمصراوي، أن نتائج امتحانات نهاية العام ظهرت في أغلب الكليات بالجامعة مثل العلوم والزراعة والتمريض والآثار والإعلام لجميع الفرق والبرامج الخاصة بهم، مؤكدًا في الوقت نفسه أن إعلان جميع النتائج في باقي الكليات قبل نهاية شهر يونيو الجاري.