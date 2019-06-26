الاستماع لمجري تحريات قضية الاستيلاء على 25 مليون جنيه من عملاء أحد البنوك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

تستمع نيابة الأموال العامة، لعضو النيابة الإدارية، مجري التحريات، في قضية اتهام مدير الخدمات المصرفية بأحد البنوك، ومدير إدارة سابق بإحدى المؤسسات الصحفية، لاشتراكهما في الاستيلاء على 25 مليون جنيه من حساب أحد عملاء البنك الذي يعمل به المتهم الأول.

وقررت نيابة الأموال العامة، في وقت سابق، بحبس المتهمين، والتحفظ على ممتلكاتهما، بعد أن تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبطهما.

وكشفت التحريات، أن المتهم الأول أفشى المعلومات البنكية الخاصة بالمجني عليه، ونموذج توقيعه لدى البنك، واشترك مع المتهم الثاني في تزوير بطاقة رقم قومي تحمل اسم وبيانات العميل، وسحبا من حسابه بها 25 مليون جنيه.

وذكرت التحريات أن المتهمين اخفيا المبلغ المستولى عليه بشراء عدد من الأصول العقارية منها وحدتين سكنيتين بكورنيش الإسكندرية والنيل بالزمالك بإجمالي 12 مليون جنيه، وشاليه بالمعمورة بمبلغ 3 ملايين جنيه، وعدد من السيارات الفارهة ذات الموديلات الحديثة بحوالي 5 ملايين جنيه.