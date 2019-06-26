أخبار مصر | أمين صندوق "الأطباء": زيادة أعداد المرشحين على مقعد النقيب العام إلى 13 شخصًا (أسماء)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمين صندوق "الأطباء": زيادة أعداد المرشحين على مقعد النقيب العام إلى 13 شخصًا (أسماء) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الدكتور محمد عبد الحميد، أمين صندوق نقابة الأطباء، عضو اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء، عن تقدم 13 مرشح على مقعد النقيب العام حتى الآن.

وأضاف فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن المرشحين على مقعد النقيب العام هم: حسين خيري، وإيهاب الطاهر، وأمينة إبراهيم، ومنى مينا، محمد سلامة، وإبراهيم الزيات، وأحمد رؤوف، وعلى كامل، وهشام على، وأسامة عبدالحى، ومحمد محمود إبراهيم، ومحمد شوكت محمد عثمان الأخضر، ومحمود ابراهيم.

وأضاف، أن المرشحين على مستوى النقابة العامة، فوق السن بلغ عددهم 21 مرشح، هم: رشوان شعبان، وإبراهيم الزيات، وعلى كامل، وسعدة فرغلى، وعلاء الدين المهدى، وشيماء محمد عرفة، وخالد مرتجى، وجرجس رؤوف، وسلوي كمال، وأحمد حسني، ومجدي طلعت، علاء الدين محمد، هيامي زكريا، وائل رفعت، يحيي محمد، وأحمد حمزة، أحمد فوزي، فريد محمد، محمد أبو المجد، خالد ابراهيم.

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وأكمل: المرشحون تحت السن بلغ عددهم 12 مرشحين، هم: أحمد السيد، وحلمى محمد السويدى، وآية نعمان إبراهيم، محمود عرفة، عبد العظيم رمضان، أحمد حسين، أحمد عبدالله، خالد مصطفي، راجح ياسر، محمود حسني، أحمد صفوت، وائل الشرقاوي.

وتابع: ترشح على مستوي منطقة القاهرة فوق السن 7 مرشحين، بينما ترشح على منطقة مستوي وسط الدلتا تحت السن 3 مرشحين، وعلى مستوي شرق الدلتا تحت السن ترشح 5 مرشحين، ومستوي غرب الدلتا تحت السن مرشح واحد فقط، أما منطقة شمال الصعيد مستوى فوق السن ترشح 8 مرشحين، وجنوب الصعيد تحت السن ترشح 4 مرشحين.

جدير بالذكر أن النقابة العامة للأطباء، أعلنت عن فتح باب الترشح لإنتخابات التجديد النصفي، على مقاعد عضوية مجالس النقابة العامة، والنقابات الفرعية، ومنصب النقيب العام، والنقباء الفرعيين، الخميس الماضي، ولمدة 10 أيام، على أن يتم غلق باب الترشح يوم الأحد 30 يونيو.

وتستمر اللجنة الانتخابية فى تلقى طلبات الترشيح من التاسعة صباحاًّ وحتى التاسعة مساءً خلال هذه المدة بما فيها ايام الجمعة والعطلات الرسمية.