أخبار مصر | الإفتاء: التحرش الجنسي جريمة وكبيرة من كبائر الذنوب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإفتاء: التحرش الجنسي جريمة وكبيرة من كبائر الذنوب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت دار الإفتاء، إن التحرش الجنسي جريمة وكبيرة من كبائر الذنوب، وتوعد الإسلام فاعليه بالعقاب الشديد في الدنيا والآخرة، قال تعالى: ﴿والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانًا وإثمًا مبينًا﴾ [الأحزاب: 58].

وأوضحت الدار عبر الفيسبوك، أن التحرش الجنسي يعتبر حراما بالمنظور الشرعي و"كبيرة من كبائر الذنوب"، فضلا عن كونه جريمة يعاقب عليها القانون.

وكان الأزهر الشريف قد تطرق في وقت سابق لقضية التحرش، قائلا إن "التحرش تصرُّف محرَّم شرعاً وسلوك مدان بشكل مطلق ولا يجوز"، ودعا إلى "تفعيل القوانين التي تجرم التحرش وتعاقبه على فعله".