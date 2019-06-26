أخبار مصر | واعظات الأوقاف يزرن مدينة الجلالة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر واعظات الأوقاف يزرن مدينة الجلالة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زار وفد من واعظات وزارة الأوقاف اليوم الأربعاء مدينة الجلالة والوقوف على المشروعات القومية العملاقة والتي لها عدد من الانعكاسات الإيجابية في حركة الاستثمار والسياحة وخفض نسبة البطالة وتوفير فرص عمل للشباب .

وكان باستقبالهن اللواء محمود فكري مساعد رئيس الهيئة الهندسية والمدير التنفيذي لمشروع هضبة الجلالة و اللواء أيمن عادل مدير مصنع الجلالة للرخام

وخلال الزيارة وجهت الواعظات التحية والشكر لقواتنا المسلحة على هذا الإنجاز والإعجاز الرائع بمدينة الجلالة التى أصبحت مدينة عالمية على أرض مصرية وبأيد مصرية ، وأكدن أن ما رأيناه مدعاة للفخر والانبهار والكرامة.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الأوقاف على وقوف الأئمة والواعظات وقيادات وزارة الأوقاف والعاملين بها على منجزات الدولة المصرية الحديثة على أرض الواقع .