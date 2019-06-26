أخبار مصر | البجوات.. آثار تحكي تاريخ الفن القبطي الممتد عبر قرون من الزمان (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البجوات.. آثار تحكي تاريخ الفن القبطي الممتد عبر قرون من الزمان (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال أحمد علي رضوان مفتش آثار البجوات بالوادي الجديد، إن جبانة البجوات واحدة من أهم الأثار القبطية ليس في مصر فقط بل على مستوى العالم.

وأضاف رضوان، في تصريحات صحفية، أنها تمثل الفترة المسيحية المبكرة ذات الآثار القليلة في مصر، وكلمة البجوات أصلها له رأيين، الأول وهو السائد وتأتي من كلمة القباب التي تعلو المزارات وبلغة أهل الواحات كانت كلمة قبة يطلق عليها جبة ومن هنا جاءت كلمة بجوات أي قباب، والثاني وهو لأحد العلماء الذي قال إن كلمة البجوات من قبائل البجا وهي حاليًا في السودان، ويقال إنها مرت وأقامت بالمكان لذا سمي باسمها.

وأكمل رضوان، أن البجوات تعتبر الجبانة الرئيسية للواحات الخارجة من العصور القديمة، بها 263 مزار متبقي وقام عالم الأثار الدكتور أحمد فخري بتصنيفهم لـ 10 طرز معمارية منها المربع والمستطيل والدائري وما تتقدمه سقيفة بخلاف الكنائس البازيليكية والبيزنطية.

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وأكد أن واحدة من أهم وأبرز المزارات في الجبانة وهي مزار السلام، والذي يرجع تاريخه للقرن الخامس ميلادي، وتسمي المقبرة البيزنطية حيث أن رسوماتها القبة بيزنطية ولا تميل للفن القبطي "المصري"، والرسوم منفذة بطريقة الفريسكو وهي طريقة معروفة منذ العصور المصرية القديمة ثم استمرت في العصر الروماني.

وتابع: نجد الرسوم، بها قصص دينية من العهد الجديد وهو الإنجيل وهي قصص تمثل السلام، ومنها قصة آدم وحواء وخروجهم من الجنة وثعبان يرمز للشيطان، وكل شخصية مرسومة مكتوب اسمها باللغة القبطية.

وأضاف رضوان أن ضمن القصص المرسومة في البجوات قصة الذبح والتضحية لإبراهيم وإسحاق، وقصة النبي دانيال في الجب وبجواره أسدين، وقصة للعدالة ممثلة بسيدة تمسك بالميزان، وقصة يعقوب رافع يديه بالصلاة، وقصة سيدنا نوح والسفينة والطوفان، قصة مريم وبشارة العذراء حيث ترفع يديها في وضع تعبد وصلاة، وقصة بولا وتكلا وهي من القصص الشهيرة في الواحات، ويوجد رسم للطاووس والذي يرمز إلي الخلود، وأن ضمن مقابر البجوات يوجد مقابر رومانية ونميز بينها وبين القبطية من خلال الرسومات والأشكال المرسومة.

وختم أحمد علي رضوان مفتش آثار البجوات بالوادي الجديد كلماته أن ضمن الآثار التي خرجت من البجوات 1400 قطعة أثرية معروضة في متحف الميتروبوليتان من، ويوجد بالمنطقة مخربشات عبارة عن 121 نص يوناني.