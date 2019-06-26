أخبار مصر | الوطنية للعلوم الثقافية تكرم وكيل إعلام الأزهر لمشاركته ورشة بعنوان "تعزيز وعي الشباب المصري"

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الوطنية للعلوم الثقافية تكرم وكيل إعلام الأزهر لمشاركته ورشة بعنوان: "تعزيز وعي الشباب المصري بالمخاطر الأخلاقية والقانونية لشبكات التواصل الاجتماعي".

كرمت اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة التابعة لوزارة التعليم العالي محمود الصاوي وكيل كلية الإعلام بجامعة الأزهر بعد مشاركته في ورشة العمل التي عقدت حول تعزيز وعي الشباب المصري بالمخاطر الأخلاقية والقانونية لشبكات التواصل الاجتماعي".

تناولت فعاليات الورشة، جلسات نقاشية حول استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتكنولوجيا المعلومات، والحقوق والواجبات لمستخدمي تلك المواقع، لاسيما بعد صدور قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، العام الماضي.