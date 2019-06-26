أخبار مصر | الإفتاء توضح سبب رئيسي في العلاقة الزوجية يؤثر على الطرفين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإفتاء توضح سبب رئيسي في العلاقة الزوجية يؤثر على الطرفين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت دار الإفتاء، إن أكثر العلاقات الاجتماعية تأثيرًا على الزوجين هي العلاقة بين أسرَتي الزوج والزوجة، وفي بعض الأحيان تنجم المشاكل الزوجية بسبب التدخل العائلي في شئون الزوجين.

وأوضحت الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك: أن المشاكل قد تنتج بسبب سوء الإرشاد العائلي للزوجين، كأن تستشير الزوجة أمها في مشاكلها الزوجية، أو يستشير الزوج والدته، فيشيران عليهما من خلال تجاربهما الشخصية، وهي ليست ناجحة بالضرورة، فينعكس ذلك بالتأكيد على حياة الزوجين.

وتابعت: الكلمة أمانة تَحملها على عاتقك، فلا تكن أداة بيد غيرك، يستخدمك ليصل إلى أغراضه، قال تعالى: {وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [البقرة: 42].