أخبار مصر | الأزهر للفتوى: تبادل الألفاظ النابية في الملاعب لا تَـمُتُّ إلى صحيح الدين بِصِلَة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأزهر للفتوى: تبادل الألفاظ النابية في الملاعب لا تَـمُتُّ إلى صحيح الدين بِصِلَة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، حملته التوعوية على السوشيال ميديا، تحت شعار "أخلاقك عنوانك"، بمناسبة انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال إن ظاهرة التعصب الجماهيرى، وتبادل الألفاظ النابية، والعنف والتخريب لا تَـمُتُّ إلى صحيح الدين بِصِلَةٍ، بل يجب أن يظهر في تشجيعنا أخلاقُنا ووعيُنا وثقافتنا الرياضية والأخلاقية.

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وأضاف أن الأخلاق مقوم أساسي من أهم مقومات أي عمل ناجح في أي مجال، وهي مكون رئيس من مكونات الشخصية الإنسانية، فلا تكتمل إنسانية إنسان ولا يتم دينه إلا بالالتزام بالأخلاق الحميدة.

وتابع: ينبغي على اللاعب أن يحافظ على سلوكياته داخل الملعب وخارجه؛ فإنه محط أنظار المشجعين، والانحراف السلوكي له داخل الملعب أو خارجه ينعكس سلبًا على مشجعيه ويؤثر فيهم.