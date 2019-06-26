شكرا لقرائتكم خبر عن «محلية النواب» تتفقد التجمع الحرفي السكني التجاري في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت لجنة الإدارة المحلية برئاسة أحمد السجيني، رئيس اللجنة، جولاتها الميدانية اليوم بمحافظة البحيرة بمرافقة اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بزيارة مدينة حوش عيسي تفقدوا خلالها مجمع فرهاش التعاوني السكني الحرفي التجاري على مساحة ١٣ فدانا و١٧ قيراطًا.

وشرح المحافظ أن المشروع يشمل إقامة عدد ٣٤٠ وحدة سكنية بمساحات مختلفة من ٨٢ إلى ١٠٢م٢، و٢٨ وحدة إدارية و٣٠٩ ورش حرفية بمساحات من ٣٧م٢ إلى ٥٧ م٢، ويضم ١٧٥ محل تجاري ومبني إعاشة للأعمال الحرفية يتسع لـ٢٨٠ فردًا ومسجد ومحطة خدمة تموين سيارات ومكتب بريد ووحدة حماية مدنية ونقطة طبية وإسعاف ونقطة شرطة ومعرض منتجات للورش الحرفية ومخازن بمسطحات مختلفة .