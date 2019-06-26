شكرا لقرائتكم خبر عن وسط جماهير «الثالثة شمال».. علاء مبارك يساند المنتخب المصري أمام الكونغو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرص علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، على مؤازرة منتخب مصر أمام نظيره الكونغولي، بمدرجات الثالثة شمال باستاد القاهرة.

وأعلن المكسيكي، خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، تشكيل الفريق لمواجهة الكونغو الديمقراطية، في اللقاء الذي ينطلق في العاشرة مساء اليوم، على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وجاء التشكيل كالتالي:

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حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أيمن أشرف، محمود علاء، أحمد حجازي، أحمد المحمدي

الوسط: طارق حامد، محمد النني، عبدالله السعيد

الهجوم: محمود حسن «تريزيجيه»، محمد صلاح، مروان محسن