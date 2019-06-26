شكرا لقرائتكم خبر عن بشراكة مع «IBM مصر».. «التعليم» تطلق أول مدرسة متخصصة في تكنولوجيا المعلومات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الأربعاء، بروتوكول تعاون مع شركة IBM الرائدة في مجال التكنولوجيا الرقمية لإطلاق أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية متخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات تعمل بنظام نموذج P-Tech الذي يتم تطبيقه بمختلف أنحاء العالم.

وتعمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية على ربط المنظومة التعليمية مع الصناعة بهدف توفير فرص تعليمية متخصصة في مجال التكنولوجيا لتأهيل الطلاب المصريين وتمنحهم المهارات والخبرات اللازمة للوظائف المتعلقة بمجال التكنولوجيا، في إطار اهتمام الدولة بالارتقاء بالتعليم الفني بالتعاون مع القطاع الخاص لتوفير فرص تدريب لطلاب التعليم الفني لإكسابهم مهارات متميزة تتناسب مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

وحضر توقيع البروتوكول الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير لشؤون التعليم الفني، وحبيبة عز مستشار الوزير للتعليم الفني ومنسق مشروع إصلاح التعليم، والمهندس وائل عبدوش، المدير العام لشركة أي بي أم مصر، ونرمين أبوجازية، مدير مؤسسة الألفي، وعدد من قيادات الوزارة.

ورحب الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، بالحضور، موجهًا الشكر لمؤسسة الألفي على التعاون المثمر مع وزارة التربية والتعليم في تدريب المعلمين على أحدث النظم في طرق التدريس ومؤسسة IBM في صناعة الـIT، مشيراً إلى أن الوزارة تهتم بمجال التكنولوجيا التطبيقية بالتعليم الفني وقد حدث تطوراً كبيراً في هذا المجال لأن العالم الآن يتحدث عن الثورة الصناعية الرابعة والتطور التكنولوجي السريع في كل المجالات.

وأكد شوقي، في كلمته، أن الطلاب خريجي هذا النوع من المدارس سوف يدرسون مجالات مختلفة، منها أمن المعلومات، الحوسبة السحابية، الذكاء الاصطناعي، والأمن الصناعى ويتم تأهيلهم وإكسابهم المهارات الخاصة بالعلوم التكنولوجية في خلال الخمس سنوات ليصبحوا جاهزين لسوق العمل، مشيراً إلى أن هذا التخصص يدرس لأول مرة في مصر وهو من أقوى التخصصات على مستوى العالم.

Advertisements

وقال الدكتور محمد مجاهد إن المدرسة التي ستعمل بموجب هذا البروتوكول بالشراكة مع شركة أي بي إم– مصر العالمية سيكون نظام الدراسة بها لمدة 5 سنوات، وستضاهي المدارس التي أنشأتها شركة أي بي إم في العديد من دول العالم منها «الولايات الأمريكية، وفرنسا، وأستراليا، والمغرب، وسنغافورة».

وأضاف مجاهد أن المدرسة ستعمل على إكساب الطلاب الجدارات التي تحتاجها أسواق العمل في المستقبل، خاصة في مجالات الحوسبة السحابية وأمن المعلومات «الأمن السيبراني» وتحليلات البيانات.

وقالت الأستاذة حبيبة عز، مستشارة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، منسق مشروع إصلاح التعليم، إنه سيتم تشغيل المدرسة في مقر مدرسة الشروق الفنية المتقدمة وهي إحدى مدارس وزارة التربية والتعليم في مدينة الشروق، وستقبل المدرسة عدد 60 طالب في الدفعة الأولى من الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية من محافظة القاهرة للعام الدراسي 2018/2019، على أن يجتاز الطلاب اختبارات التقدم التي ستضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأشارت حبيبة عز، إلى أن النجاح الذي حققته مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالعام الدراسي السابق جعلها مركز جذب يقصدها الكثير من الطلاب الذين أتموا المرحلة الإعدادية بمختلف أنحاء مصر، موضحة أن منظومة التكنولوجيا التطبيقية تهدف إلى تطبيق معايير الجودة العالمية في إعداد المناهج الدراسية القائمة على الجدارات وتوفير بيئة تعليمية متميزة للطلاب وتدريبات بالشراكة مع كبرى الشركات العالمية، لتأهيل الطلاب إلى المنافسة بالأسواق العالمية.

وقال المهندس وائل عبدوش، المدير العام لشركة أي بي أم مصر «نحن نفتخر بدعم الجهود التي تقوم بها الحكومة في الوقت الحالي لتطوير النظام التعليمي».

وأضاف «على مدار ٦٥ عاماً من تواجد شركة أي بي أم في مصر كان الاستثمار في الشباب دائماً على قائمة أولوياتنا، ومن خلال هذه المبادرة سنمهد الطريق أمام الطلاب المصريين للحصول على فرصة حقيقية لتعلم المهارات اللازمة لعصر التكنولوجيا لتأهيلهم للوظائف التي تطلق عليها أي بي أم ال New Collar Jobs وهي الوظائف التي تحتاج خبرات متخصصة في مجال التكنولوجيا».