شكرا لقرائتكم خبر عن 3 قرارات للرئيس السيسي بشأن المعاشات والعلاوة الدورية (نص كامل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت الجريدة الرسمية قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن زيادة معاشات المدنيين، إضافة للمعاشات العسكرية، وتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، وتقرير فئة مالية للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. 25 مكرر أ- تامين by Bassam Mharan on Scribd

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