شكرا لقرائتكم خبر عن تستهدف تعزيز العلاقات.. سفير مصر باليابان يتحدث عن مشاركة الرئيس في قمة الـ20 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق أيمن كامل، سفير مصر باليابان، على زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى اليابان، والتي ستستغرق عدة أيام للمشاركة في قمة العشرين التي تستضيفها اليابان، مؤكدا أن الزيارة تكتسب أهمية شديدة في ظل وضع الاقتصاد العالمي الحالي، كما أن توقيتها مهم للغاية في تعزيز العلاقات الثنائية.

وقال «كامل»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «أخبار TeN»، على شاشة «TeN»، إن قمة العشرين تُعني بالدرجة الأولى الأحوال الاقتصادية والمسار المالي، والحالة التي يُعاني منها العالم في النزاعات التجارية، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يُشارك في قمة العشرين بصفه مصر رئيس الاتحاد الأفريقي الحالي.

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وأكد سفير مصر لدى اليابان أن السيسي سيُطلع أعضاء مجموعة العشرين على الوضع الحالي في القارة الأفريقية وتطلعات أبناء القارة لمزيد من التنمية والإصلاحات الاقتصادية، موضحًا أن العالم يُعاني في الفترة الماضية من العديد من التحديات مثل تباطء نمو الاقتصاد، وتزايد حدة النزاعات التجارية، وكذلك الحاجة لمراجعة المسار المالي العالمي وحالة الركود.

وأوضح «كامل» أن قمة العشرين ستناقش العديد من القضايا التكنولوجية في الدول النامية، وكذلك العمل على تطوير البنية التحتية في الدول النامية، فضلًا عن المناقشة حول تطوير ملفي التعليم والصحة، خاصة في دول أفريقيا، حيث إن القارة الأفريقية اجتذبت 3% فقط من الاستثمارات في مجال التعليم والصحة عالميًا وهذا مُثير للقلق.

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يسعى لتوطيد التعاون بين الاتحاد الأفريقي ومجموعة العشرين، في إطار الاحترام المتبادل، مؤكدًا أن جدول الرئيس السيسي خلال هذه الزيارة سيكون مزدحما، حيث سيتوافد العديد من قادة دول مجموعة العشرين والعديد من المنظمات الدولية والعالمية، وسيلتقي الرئيس السيسي بنظيرة الصيني، وكذلك الرئيس الروسي، فضلًا عن لقائه برئيس وزراء اليابان.