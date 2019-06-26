نشرة الحوادث المسائية.. أبرزها حبس قاضٍ متهم بالرشوة وتغريم الفنان محمد رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأربعاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

"سماح" أشعلت النار في جسد طالب بالقليوبية

شهدت منطقة منشية الحرية بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، مشاجرة بين طالب وعامل وشقيقته لقيامهم بتجميع القمامة أمام منزل الأول والذي حاول منعهما فتشاجرا معهما فقامت الفتاة بقذفه بزجاجة "مولوتوف"، ما أسفر عن إصابته بحروق خطيرة.

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عاطل يقتل مسنة في السويس

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية، من ضبط عاطل لسرقة مسكن مسنة وقتلها بالسويس.

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الداخلية تكشف تفاصيل جديدة في واقعة "جثة الشنطة" بالزيتون

كشفت جهود أجهزة وزارة الداخلية ملابسات العثور على جثة سيدة موضوعة داخل حقيبة سفر ولا توجد بها إصابات ظاهرية، وتبين أن حفيد المجني عليها وراء ارتكاب الواقعة.

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انتحار طالب وإصابة 12 في امتحاني الكيمياء والجغرافيا بالمحافظات

شهدت لجان امتحان مادتي الكيمياء والجغرافيا للثانوية العامة في المحافظات، إصابة بعض الطلاب بإصابات مختلفة، بينما أقدم طالب على الانتحار قفزًا من نافذة اللجنة في محافظة الغربية، كما شهد اليوم إصابة مراقبين داخل لجان الامتحانات.

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حبس القاضي المتهم بالرشوة 4 أيام على ذمة التحقيق

قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس القاضي المتهم بتلقي رشوة 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تباشرها النيابة في القضية المتهم فيها والوقائع المرتبطة بها.

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إحالة اشكال إبراهيم سعيد لوقف حكم حبسه إلى دائرة أخرى بمحكمة حلوان

قررت محكمة الأسرة بالمعادي، اليوم الأربعاء، إحالة الإشكال المقدم من اللاعب إبراهيم سعيد الذي يطالب فيه بوقف تنفيذ حكم حبسه لامتناعه عن دفع نفقة نجله، إلى دائرة التنفيذ بمحكمة حلوان.

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تأجيل محاكمة متهمي "اقتحام الحدود الشرقية" لـ1 يوليو

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل جلسات الاستماع لمرافعة الدفاع في إعادة محاكمة 28 متهمًا من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية على رأسهم محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "اقتحام الحدود الشرقية" إبان ثورة 25 يناير لجلسة 1 يوليو، لاستكمال مرافعة الدفاع.

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تغريم الفنان محمد رمضان 10 آلاف جنيه في سب مدير قنوات MBC مصر

قضت محكمة جنح مستأنف الدقي، بقبول الاستئناف المقدم من الفنان محمد رمضان شكلًا على حكم حبسه، وفي الموضوع بتعديل الحكم، وقضت بتغريم المتهم 10 آلاف جنيه، وألزمته بالتعويض المدني، على خلفية اتهامه بالسب والتشهير بمدير عام قنوات MBC مصر محمد عبدالمتعال.

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خاص| نص أقوال منى عراقي بقضية الاتجار بالبشر

حصل "الخليج 365" على نص تحقيقات نيابة شمال القاهرة الكلية مع الإعلامية منى عراقي في قضية الاتجار بالبشر التي حفظتها النيابة مؤخرًا.

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