حبس متهمة بالانضمام لجماعة إرهابية 15 يومًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أمرت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الأربعاء، بحبس المتهمة "ت.ع"، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في القضية رقم 930 لسنة 2019، المتعلقة بتشكيل "خلية الأمل" الإرهابية التي تستهدف الدولة ومؤسساتها بالتزامن مع الاحتفال بثورة 30 يونيو.

ونسب إلى المتهمة، اتهامات بالانضمام والمشاركة والتمويل لجماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون.

