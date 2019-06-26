السيسي يوافق على تعديلات المحكمة الدستورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف:

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا بالموافقة على إصدار القانون 78 لسنة 2019، والخاص بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون 48 لسنة 1979.

وجاء بالمادة الأولى من القانون أن يستبدل الفقرتين الأولى والثانية من المادة 5 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 بالنص التالى: "يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة، ويعين رئيس الجمهورية نائبا لرئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة".

ونصت المادة الثانية على أن يُنشر القانون فى الجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.