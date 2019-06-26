​السيسي يُصدر قانون طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف:

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا بإصدار القانون رقم 77 لسنة 2018، والخاص بتعديل بعض أحكام القانون 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، وقانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963، وقانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966، وقانون السلطة القضائية رقم 46 سنة 1972، وقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأربعاء، نص قرار إصدار القانون.

ووفقًا للقانون الذي أصدره الرئيس السيسي، يُعيّن النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض، والرؤساء بمحكاكم الاستئناف، والنواب العاملين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمدة واحدة طوال مدة عمله.

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كذلك يُعيّن رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم 7 من نواب رئيس الهيئة، لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويُعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم 7 من نواب رئيس المحكمة لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

كما يُعيّن رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم 7 من نواب رئيس المجلس لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ولرئيس الجمهورية تعيين رئيس هيئة القضاء العسكري من بين أقدم 7 من أعضاء القضاء العسكري، لمدة 4 سنوات أو لحين حلول الدور عليه للتقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

وفيما يلي النص الكامل لقانون 77 لسنة 2018.