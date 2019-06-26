واعظات الأوقاف: مدينة الجلالة مدعاة للفخر والانبهار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

زار وفد من واعظات وزارة الأوقاف، الأربعاء، مدينة الجلالة والوقوف على المشروعات القومية العملاقة والتي لها عدد من الانعكاسات الإيجابية في حركة الاستثمار والسياحة وخفض نسبة البطالة وتوفير فرص عمل للشباب.

وكان اللواء محمود فكري مساعد رئيس الهيئة الهندسية والمدير التنفيذي لمشروع هضبة الجلالة، واللواء أيمن عادل مدير مصنع الجلالة للرخام، في استقبال الواعظات بالمدينة.

ووجهت الواعظات "التحية والشكر لقواتنا المسلحة على هذا الإنجاز والإعجاز الرائع بمدينة الجلالة التي أصبحت مدينة عالمية على أرض مصرية وبأيد مصرية"، وأكدن أن "ما رأيناه مدعاة للفخر والانبهار والكرامة".