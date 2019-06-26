"البحوث الفلكية" يكشف موعد ظهور هلال "ذو القعدة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف:
قال المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن هلال شهر ذو القعدة لعام 1440 هجريًا، سيولد بعد حدوث الاقتران يوم الثلاثاء 2/7/2019، في تمام الساعة التاسعة والدقيقة 16 ليلًا بتوقيت القاهرة المحلي.
وأضاف المعهد في بيان له: "يوم الرؤية يوم الأربعاء 29 من شوال 1440هـ الموافق 3/7/2019، يبقى الهلال الجديد في سماء كل من مكة المكرمة والقاهرة، لمدة 46 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)".
وتابع: "أما في محافظات جمهورية مصر العربية، يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (46-47 دقيقة)، ويبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم في سماء المدن العربية والإسلامية لمدد تتراوح بين (35-56 دقيقة)، وبذلك تكون غرة شهر ذو القعدة 1440هـ فلكيًا يوم الخميس 4/7/2019".
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