محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - إسلام ضيف:
ألقى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، عظته الأسبوعية مساء اليوم الأربعاء، من كنيسة السيدة العذراء والأنبا رويس، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية ، بحضور مجموعة من أساقفة المجمع المقدس، وكهنة وشعب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.
وقرأ قداسة البابا تواضروس الثاني جزءا من إنجيل القديس متى البشير، لافتا إلى أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية كنيسة "سرائرية" وهى تؤمن بالأسرار الروحية والتي تعد قنوات للنعم العديدة.
وكان قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية قد استقبل اليوم بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان وبرفقته الدكتور كرم ملاك عميد كلية التربية الموسيقية بالجامعة ذاتها.
كانت هذه تفاصيل خبر البابا تواضروس يلقي عظته الأسبوعية من كنيسة العذراء بالكاتدرائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.