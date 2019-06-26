"ورقي فقط".. ننشر ضوابط امتحان الدور الثاني لطلاب أولى ثانوي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين محمد:
حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأربعاء، ضوابط امتحان الدور الثاني لطلاب أولى ثانوي والتظلم على النتيجة.
وأكدت الوزارة، أن امتحان الدور الثاني سيكون ورقياً، فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني كما يجب إنهاء كافة الاستعدادات لطباعة الامتحان الورقي للطلاب المعد للاختبارات مع اتباع كافة القواعد المعتادة والمنظمة لأعمال الامتحانات، من إعداد كشوف المناداة وأرقام جلوس الطلاب وتكليف الملاحظين ورؤساء اللجان وخلافه.
وشددت وزارة التعليم، على ضرورة إعداد كشوف بالطلاب الذين يؤدون الامتحان وإبلاغهم بالامتحانات في المواد غير المضافة للمجموع، وتُمتحن وتعلن نتيجتها في المدرسة.
وأوضحت الوزارة أنه بشأن شكاوى الطلاب من نتيجة امتحان مايو، فتعمل كل إدارة بفحص شكاوى الطلاب وموافاة الوزارة بها، مؤكدة أن الإجراءات تتم في موعد غايته أسبوع مع التأكيد على أن النتيجة المعلنة على موقع الوزارة هي المعتمدة.
وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه بالنسبة لشكاوى الطلاب من نتيجة الامتحان الإلكتروني، تقوم كل إدارة بتجميعها وإعداد كشوف مجمعة بأسماء الطلاب والمادة والكود والتاريخ والموقف من تحرير محضر إثبات الحالة، وإرسالها إلى الوزارة من أجل تحقيق العدالة للطلاب الذين تعرضوا لخلل تقني.
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