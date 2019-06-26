"الطيران" تحتفل بتكريم العامل المثالي لعام 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طه عبيد:

نظمت وزارة الطيران المدني ممثلة في اللجنة النقابية للعاملين بالوزارة، احتفالية تكريم العامل المثالي لعام 2019 بقاعة المؤتمرات بمقر الوزارة.

وقال بيان لوزارة الطيران، إنه تم تكريم 35 من أبناء الوزارة المتميزين، بعدما تم الاختيار وفقًا لعدد من الضوابط والمعايير من أجل ترسيخ روح المنافسة البناءة بين العاملين.

حضر الاحتفال الطيار حسن التهامي أمين عام الوزارة، ورؤساء القطاعات والإدارات المركزية وعدد من العاملين بالوزارة.

وقال الطيار حسن التهامي، إن هذا التكريم جاء لكل من يتفانى في أداء عمله ويؤدي واجبه على أكمل وجه واتقان.