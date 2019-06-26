أخبار مصر | الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس السيسي بشأن زيادة معاشات العسكريين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس السيسي بشأن زيادة معاشات العسكريين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم رقم75 لسنة 2019، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن زيادة معاشات العسكريين، اعتبارا من 1 يوليو المقبل.

وكان وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بزيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15 % اعتبارا من 1/7/2019 في مجموعه.

وأكدت لجنة الدفاع والأمن القومي، أن الزيادة المقررة على المعاشات العسكرية بموجب هذا المشروع وهي (15 %) تأتي في إطار تحسين الأوضاع المالية والاجتماعية للمستفيدين من هذا القانون، وأسوة بما تقرر لأصحاب المعاشات المدنية على مستوى الدولة وبذات الضوابط وهي (بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى مبلغ 900 جنيهاً شهرياً أيهما أكبر، وبما لا يجاوز الحد الأقصى للزيادة المقررة للمعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقرارات المنفذة له).

وأكدت اللجنة ان مشروع القانون المعروض جاء متفقاً مع حكم المادة (203) من الدستور والتي تقضي بأخذ رأي مجلس الدفاع الوطني في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة.