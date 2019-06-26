أخبار مصر | صلاح حسب الله يبحث مع سفيرة كوبا مجالات التعاون بين البلدين (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صلاح حسب الله يبحث مع سفيرة كوبا مجالات التعاون بين البلدين (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الدكتور صلاح حسب الله، رئيس حزب الحرية المصري، سفيرة جمهورية كوبا تانيا اجيار فرنانديز ومستشار السفارة الكوبية دينيس كاساريس بمقر الحزب الرئيسي اليوم الأربعاء.

خلال اللقاء أبرز الدكتور صلاح حسب الله، دور الحزب وما يقوم به من افتتاح مقرات على مستوى جميع المحافظات، بالإضافة إلى فعاليات الحزب ودوره الخدمي الفعال على كافة الاصعدة، مُستعرضًا الندوات التثقيفية والحملات التي يطلقها الحزب للشباب والمرأة وذوي الهمم.

وطالب رئيس الحزب، السفيرة بتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في جميع المجالات، مؤكدًأ أن السفيرة رحبت وأكدت على وجود خطط تعاونية في مجالي الصحة والتعليم، مُعربة عن سعادتها بالحوار والنقاش الراقي الذي دار بينها وبين قيادات الحزب خاصة وأنه شمل عدة قضايا هامة وكانت الافكار مرتبة وتشمل جميع الزوايا وتم التحضير له جيدًا.

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واوضحت سفيرة كوبا، خلال اللقاء، أنه تم التواصل مع البرلمان المصري لتحديد موعد زيارة لرئيس المجلس الدكتور علي عبد العال ووفد من البرلمان المصري، مُشيدة بالدور المحورى والرائد الذى تقوم به مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تجاه جميع القضايا الإقليمية والدولية، فيما طالب الدكتور صلاح حسب بتوقيع برتوكول تعاون حزبي بين حزب الحرية المصري والحزب الشيوعي الكوبي لتبادل الخبرات بينهم.

وتابع حسب الله،:"الحزب لديه هيئة برلمانية قوية ومؤثرة داخل البرلمان المصري وتقدم مشروعات قوانين تهدف منها خدمة المواطن والصالح العام، مشيرًا إلى ان التأثير البرلماني لا يرتبط بعدد النواب وانما يرتبط بتأثيرهم داخل المجلس".

حضر اللقاء الدكتور محمد صالح هاشم، مساعد رئيس الحزب للشؤون التنظيمية، والدكتور أحمد ادريس امين التنظيم، والدكتورة جيهان بيومي امينة المرأة، ومؤمن سيد، أمين الاتصال السياسي، ورامي زهدي، أمين العلاقات الخارجية بالحزب.