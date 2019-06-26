شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء يناقش تطوير الأداء الإعلاني في شرم الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الأربعاء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ وفدا من وكالة الأهرام للإعلان برئاسة حسن عبدالمنصف مدير عام الوكالة وهشام لطفى المشرف العام على الوكالة.

حضر اللقاء كل من اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ.

وتمت مناقشة تطوير الأداء الإعلانى بالمدينة وإبراز أسماء الشوارع والميادين بصورة جمالية تليق بمكانة المدينة السياحية، ومتابعة أداء الشاشات العملاقة لتوفير خدمة مشاهدة متميزة للمواطنين، خاضة اثناء عرض مباريات البطولة الافريقية لكرة القدم وكذا دور الوكالة الحيوى في تجميل مدينة شرم الشيخ.