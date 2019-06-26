شكرا لقرائتكم خبر عن لتأخر صرف رواتبهم.. احتجاج عمال قرية إسكان سياحي في شرم الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم عشرات العمال بقرية إسكان سياحي بمنطقة نبق وقفة احتجاجية لعدم صرف رواتبهم منذ عدة شهور وقاموا بتحرير محضر بقسم الشرطة وشكاوى لمكتب عمل شرم الشيخ، وطالبوا المسؤولين بالتدخل.

وتعرضت تلك القرية السياحية لمشاكل مادية مع المالك، ونظم عمالها عدة وقفات احتجاجية مطالبين بصرف رواتبهم، وقد نجحت شرطة شرم الشيخ في احتواء العمال المحتجين أمام القرية السياحة.

وطالب العمال المسئولين بالتدخل لصرف رواتبهم وأشاروا إلى أنهم معرضون للطرد من مساكنهم لعدم تمكنهم من سداد الإيجارات المستحقة عليهم.