شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تدين الهجوم الإرهابي على كمين العريش: نصلي من أجل المصابين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أدانت الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية وعلى رأسها قداسة البابا تواضروس الثاني الهجوم الإرهابي الذي وقع فجر الأربعاء على عدة كمائن في مدينة العريش، والذي تصدى له جنودنا بكل بسالة، بينما بذل آخرون منهم أرواحهم فداءً للوطن.
وقالت الكنيسة في بيان، الأربعاء: «خالص العزاء لأسر الشهداء ونصلي من أجل المصابين لكي ينعم عليهم الله القدير بالشفاء العاجل».
وأكدت الكنيسة تضامنها الكامل مع قواتنا المسلحة وشرطتنا الباسلة وكافة القوي الوطنية في التصدي للإرهاب الغاشم حفظ الله وطننا الغالي من كل سوء.
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