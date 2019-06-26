شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يلتقي الأئمة الوافدين: نعول عليكم في تبليغ رسالة الإسلام للبشرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الأربعاء، المجموعة الثانية من الأئمة والوعاظ الوافدين من دول (نيجيريا – سيرلانكا– إندونيسيا – الفلبين– الهند- بنجلاديش)، المتدربين في الدورة رقم (122)، والتي تنظمها أكاديمة الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ.

وقال شيخ الأزهر خلال اللقاء إن رسالة الإسلام التي يحملها الأزهر الشريف للعالم هي تبليغ رسالة السلام إلى البشرية جمعاء مهما اختلفت دياناتهم أو معتقداتهم، انطلاقًا من قول الله تعالى «لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ»، لافتًا إلى أن الأزهر الشريف يعوِّل على الأئمة والدعاة الأزهريين الوافدين؛ ليكونوا سفراء سلام وعوامل استقرار في مجتمعاتهم.

من جهتهم أكد الأئمة والوعاظ الوافدون مدى استفادتهم من البرنامج التدريبي، والتي أكسبتهم القدرة على تفنيد الآراء والأفكار المنحرفة التي يحاول البعض إلصاقها بالإسلام، مؤكدين إلتزامهم التام بمنهج الأزهر الوسطي؛ باعتباره الضمانة الوحيدة للسلام العالمي.

شيخ الأزهر يلتقي الأئمة الوافدين

شيخ الأزهر يلتقي الأئمة الوافدين

شيخ الأزهر يلتقي الأئمة الوافدين

شيخ الأزهر يلتقي الأئمة الوافدين