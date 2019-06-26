شكرا لقرائتكم خبر عن تكلف 475 مليون جنيه.. «محلية النواب» تتفقد إنشاء ميناء الصيد في البحيرة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت لجنة الإدارة المحلية برئاسة أحمد السجينى، رئيس اللجنة، جولاتها الميدانية اليوم بمحافظة البحيرة بمرافقة اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، لتفقد أعمال إنشاء ميناء الصيد برشيد والذى يتكلف 475 مليون جنيه.

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وأعلن المحافظ أن نسبة التنفيذ فى المشروع تصل إلى 88% مشيرا إلى أنه من المشروعات القومية العملاقة الذى يحقق طفرة إقتصادية هائلة للمحافظة ويوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب.

واستعرض المحافظ المعوقات التى واجهت العمل بالمشروع لعدم توافر الإعتمادات المالية اللازمة، واجتماعه مع وزير التخطيط لإنهاء أزمة بطئ العمل في تنفيذ الميناء وتم تدبير مبلغ 165 مليون جنية علي عامين لدفع العمل فى المشروع.

وأوضح المهندس الشيخ مصطفى إسماعيل، المدير التنفيذي لمشروعات تطوير رشيد أن ميناء الصيد الجديد سيضم 3 مصانع منها مصنع لتعليب الأسماك ومصنع لشباك الصيد ومصنع للثلج، بالإضافة إلى إنشاء 22 مبنى للصناعات البحرية ورصيف صيانة للسفن ومراكب الصيد على مساحة 4000 متر، بالإضافة إلى إقامة محطة كهرباء خاصة لتغذية الميناء بأكمله.

لجنة الإدارة المحلية برئاسة أحمد السجينى تتفقد أعمال إنشاء ميناء الصيد بالبحيرة

لجنة الإدارة المحلية برئاسة أحمد السجينى تتفقد أعمال إنشاء ميناء الصيد بالبحيرة

لجنة الإدارة المحلية برئاسة أحمد السجينى تتفقد أعمال إنشاء ميناء الصيد بالبحيرة

لجنة الإدارة المحلية برئاسة أحمد السجينى تتفقد أعمال إنشاء ميناء الصيد بالبحيرة

لجنة الإدارة المحلية برئاسة أحمد السجينى تتفقد أعمال إنشاء ميناء الصيد بالبحيرة