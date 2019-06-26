شكرا لقرائتكم خبر عن لزيادة التعاون في 4 مجالات.. رئيس الوزراء يلتقي وزير الاقتصاد الألماني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء، «جيرد مولر»، وزير التعاون الاقتصادي والإنمائي الألماني.

حضر اللقاء الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والسفير الدكتور بدر عبدالعاطى، سفير مصر في برلين.

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وخلال اللقاء، أشار رئيس الوزراء، إلى النتائج الإيجابية التي حققها الوفد المصرى المشارك في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العربى الألمانى، سواء على مستوى التعاون الثنائى من خلال الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها مع كبريات الشركات الألمانية، أو الاتفاقيات والشراكات التي أبرمها القطاع الخاص ورجال الأعمال المصريين مع نظرائهم الألمان.

وأعرب رئيس الوزراء عن «تطلعنا لتفعيل التعاون في الفترة القادمة في مجالات النقل، وتوطين صناعة السيارات، وتطوير السكك الحديدية، وتكثيف التعاون في مجال التدريب المهني».

من جانبه أعرب الوزير الألمانى عن تقديرهم للتعاون الجاري مع مصر، مؤكدًا أنه سيتابع مع المسئولين المعنيين تنفيذ التعاون في المجالات المقترحة.

تجدر الإشارة إلى ان الوزير مولر حرص على أن يظهر في الصورة التي التقطها مع رئيس الوزراء ممسكاً بالعدد الترويجي عن الاستثمار في مصر، والذي تم توزيعه خلال المنتدى، وذلك كنوع من إظهار الإعجاب والتقدير والمساندة للاستثمار في مصر.