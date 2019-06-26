شكرا لقرائتكم خبر عن توريد 124 ألف طن قمح لصوامع الإسكندرية.. ورفض 1000 طن بسبب الرطوبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المحاسب محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، إن صوامع وبناكر وهناجر الإسكندرية تسلمت منذ بدء موسم حصاد القمح وحتى أمس 124 ألف طن قمح محلى من المزارعين.

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وأوضح «سعدالله» – في تصريحات لـ«المصرى اليوم» – أن الصوامع رفضت تسلم 1000 طن قمح من المزارعين بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة كونها أعلى من النسبة المحددة طبقًا للمواصفات القياسية للأقماح، وذلك بسبب انخفاض درجات الحرارة والتغيرات المناخية، مما انعكس على نسبة الرطوبة لعدم اكتمال جفاف الحبة من محصول القمح في بعض الأماكن مشيرا إلى أنه تم ارجاعها لاصحابها للتصرف فيها بمعرفتهم.

وعن السعات الاستيعابية للعام الجارى 2019 قال «سعدالله» أنه تقرر استقبال 230 ألف طن أقماح محلية للتخزين بالصوامع والبناكر المخصصة هذا العام مشيرا إلى أن الأماكن المقترحة للتخزين العام الجارى 2019 هي صومعة برج العرب والتابعة للشركة القابضة للصوامع والتخزين بسعة تخزينية 60 الف طن قمحوصوامع السلام بمنطقة العامرية والتابعة للشركة العامة للصوامع بسعة تخزينية 20 الف طن وبناجر العامرية بسعة تخزينية مقترحة 90 الف طن وصومعة الكينج مريوط التابعة للشركة القابضة للصوامع والتخزين بسعة 60 الف طن وذلك باجمالى 230 ألف طن قمح.

وأضاف «سعدالله» أن عملية التسليم تتم من خلال لجان خماسية برئاسة مديرية التموين وعضوية كل من الهيئة العامة للصادرات والواردات ومديرية الزراعة والجهات المسوقة وهى الشركة المصرية القابضة للصوامع والشركة العامة للصوامع والشركة القابضة للصناعات الغذائية تكون مهمتها الاشراف على استلام الاقماح الموردة من قبل المزراعين بكل سعة تخزينية.