شكرا لقرائتكم خبر عن في جنازة مهيبة.. الآلاف يشيعون جثمان الشهيد مصطفى عثمان بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشيع محافظة المنيا جثمان الشهيد نقيب شرطة مصطفى عثمان، من مسجد الاقطم جنوب مدينة ملوي بالمنيا، في جنازة حاشدة مهيبة ردد خلالها الآلاف هتافات ضد الإرهاب واخري في حب الشهيد.

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وخيم الحزن على مركز ملوي جنوب محافظة المنيا، بعد إعلان استشهاد النقيب مصطفى عثمان، وسادت منطقة حي الاقطم بمدينة ملوي الصمت والحسرة الممزوجة بالفخر والاعتزاز بالشهيد حيث كان الشهيد ابن ذلك الحي.

وكانت أعلنت وزارة الداخلية، الأربعاء، استشهاد ضابط و6 مجندين ومقتل 4 إرهابيين في هجوم إرهابي جنوب غرب العريش، وروي الأهالي وزملاء الشهيد بطولته في التعامل مع الإرهابيين لآخر نفس.

ويتوجه المشيعون لمقابر قرية البرشا شرق النيل بملوي، حيث مقابر العائلة لدفن جثمان الشهيد .